Україна обіграла Францію та вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Фото: Associated Press

Молодіжна збірна України перемогла команду Франції в рамках 1/4 фіналу фінального турніру Євро-2023. Поєдинок в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені" завершився з рахунком 3:1.

На старті зустрічі французька збірна вийшла вперед завдяки голу Шеркі.

Попри жвавий старт французів, молодіжна команди України відповіла своїми голами. Спочатку Судаков реалізував пенальті, який заробив Мудрик.

Через кілька хвилин Мудрик зробив шикарну гольову передачу, якою скористався Судаков і зробив дубль.

У кінцівці зустрічі Бондаренко поставив крапку, забивши на 86 хвилині.

Зазначимо, що Україна вперше в історії кваліфікувалась на футбольний турнір Олімпійських ігор.

У півфіналі збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію (2:1) за підсумками екстратаймів.

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