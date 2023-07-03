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Україна обіграла Францію та вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023

08:57, 3 липня 2023
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Україна обіграла Францію та вийшла до півфіналу молодіжного Євро-2023
Фото: Associated Press
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Молодіжна збірна України перемогла команду Франції в рамках 1/4 фіналу фінального турніру Євро-2023. Поєдинок в румунському місті Клуж-Напока на "Клуж Арені" завершився з рахунком 3:1. 

На старті зустрічі французька збірна вийшла вперед завдяки голу Шеркі.

Попри жвавий старт французів, молодіжна команди України відповіла своїми голами. Спочатку Судаков реалізував пенальті, який заробив Мудрик.

Через кілька хвилин Мудрик зробив шикарну гольову передачу, якою скористався Судаков і зробив дубль.

У кінцівці зустрічі Бондаренко поставив крапку, забивши на 86 хвилині.

Зазначимо, що Україна вперше в історії кваліфікувалась на футбольний турнір Олімпійських ігор.

У півфіналі збірна України зустрінеться з Іспанією, яка у чвертьфінальному поєдинку обіграла Швейцарію (2:1) за підсумками екстратаймів.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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