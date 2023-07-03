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Украина обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023

08:57, 3 июля 2023
Поединок завершился со счётом 3:1.
Украина обыграла Францию и вышла в полуфинал молодежного Евро-2023
Фото: Associated Press
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Молодежная сборная Украины победила команду Франции в рамках 1/4 финала финального турнира Евро-2023. Поединок в румынском городе Клуж-Напока на "Клуж Арене" завершился со счетом 3:1. 

На старте встречи французская сборная вышла вперед благодаря голу Шерки.

Несмотря на резвый старт французов, молодежная команда Украины ответила своими голами. Первоначально Судаков реализовал пенальти, заработанный Мудрик.

Через несколько минут Мудрик сделал шикарную голевую передачу, которой воспользовался Судаков и сделал дубль.

В концовке встречи Бондаренко поставил точку, забив на 86-й минуте.

Отметим, что Украина впервые в истории квалифицировалась на футбольный турнир Олимпийских игр.

В полуфинале сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке обыграла Швейцарию (2:1) по итогам экстраймов.

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