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  1. В Україні

На Львівщині колишні керівники лісових господарств вирубали дерев на 2,2 млн грн

23:59, 7 липня 2023
Судитимуть двох ексдиректорів лісгоспів, які незаконно дозволили вирубати дерева на мільйони гривень.
На Львівщині колишні керівники лісових господарств вирубали дерев на 2,2 млн грн
Фото: Львівська обласна прокуратура
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Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування і скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх директорів державних підприємств лісового господарства. Їх обвинувачують у перевищенні службових повноважень. Про це повідомляє пресслужба прокуратури. 

За даними слідства, один з обвинувачених впродовж 2020 року всупереч вимогам законодавства підписав та видав 5 лісорубних квитків на проведення порубок на території природно-заповідного фонду.

Внаслідок чого на території одного із природничих парків незаконно зрубали дерева, чим державі було завдано понад 2 млн грн збитків.

За аналогічною схемою інший ексдиректор держпідприємства незаконно видав та підписав лісорубний квиток на проведення порубки дерев на території одного із природничих парків Львівщини. Внаслідок цього державі завдано шкоду на близько 180 тис грн.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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