Во Львовской области бывшие руководители лесных хозяйств вырубили деревья на 2,2 млн грн

Будут судить двух экс-директоров лесхозов, которые незаконно разрешили вырубить деревья на миллионы гривен.

Фото: Львовская областная прокуратура

Прокуроры Львовской областной прокуратуры завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительные акты в отношении двух бывших директоров государственных предприятий лесного хозяйства. Их обвиняют в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, один из обвиняемых на протяжении 2020 года, вопреки требованиям законодательства, подписал и выдал 5 лесорубных билетов на проведение порубок на территории природно-заповедного фонда.

В результате чего на территории одного из естественных парков незаконно срубили деревья, чем государству было нанесено более 2 млн грн ущерба.

По аналогичной схеме другой эксдиректор госпредприятия незаконно выдал и подписал лесорубный билет на проведение порубки деревьев на территории одного из естественных парков Львовщины. В результате государству нанесен ущерб на около 180 тыс грн.

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