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  1. В Україні

Що робити, якщо вкусив кліщ: МОЗ опублікувало інструкцію

21:21, 8 липня 2023
Якщо виявили на собі кліща - якнайшвидше видаліть його самостійно або зверніться до найближчого медзакладу.
Що робити, якщо вкусив кліщ: МОЗ опублікувало інструкцію
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Влітку багато українців проводять свої вихідні у парках та лісопаркових зонах. Однак відпочинок на природі може буде зіпсований укусами комах. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У відомстві нагадали , що іксодові кліщі, які живуть в траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, можуть переносити багато хвороб. Однією з найпоширеніших хвороб в Україні є кліщовий вірусний енцефаліт та бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма.

Кліщовий енцефаліт

Це запалення головного мозку, яке може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.

Одним з найкращих захистів від хвороби є завчасна вакцинація дітей та дорослих.

Хвороба Лайма (бореліоз)

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та характерна червона пляма в місці укусу. Вона з часом більшає і стає схожою на мішень. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.

Хвороба може перейти у хронічну, якщо в перші дні не зупинити її курсом антибіотиків або не завершити її лікування. Хронічне захворювання не піддається ефективній медикаментозній терапії.

Що робити, якщо виявили на собі кліща:

  • Якщо ви виявили на собі кліща - якнайшвидше видаліть його самостійно або зверніться до найближчого медзакладу.
  • Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою з милом, спиртом тощо.
  • Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно.
  • Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, вам передалися.
  • Повністю закінчіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його.
  • Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування – можливо, буде потрібен другий етап терапії.

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