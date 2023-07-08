Що робити, якщо вкусив кліщ: МОЗ опублікувало інструкцію

Влітку багато українців проводять свої вихідні у парках та лісопаркових зонах. Однак відпочинок на природі може буде зіпсований укусами комах. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
У відомстві нагадали , що іксодові кліщі, які живуть в траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, можуть переносити багато хвороб. Однією з найпоширеніших хвороб в Україні є кліщовий вірусний енцефаліт та бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма.
Кліщовий енцефаліт
Це запалення головного мозку, яке може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.
Одним з найкращих захистів від хвороби є завчасна вакцинація дітей та дорослих.
Хвороба Лайма (бореліоз)
Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та характерна червона пляма в місці укусу. Вона з часом більшає і стає схожою на мішень. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.
Хвороба може перейти у хронічну, якщо в перші дні не зупинити її курсом антибіотиків або не завершити її лікування. Хронічне захворювання не піддається ефективній медикаментозній терапії.
Що робити, якщо виявили на собі кліща:
- Якщо ви виявили на собі кліща - якнайшвидше видаліть його самостійно або зверніться до найближчого медзакладу.
- Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою з милом, спиртом тощо.
- Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно.
- Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, вам передалися.
- Повністю закінчіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його.
- Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування – можливо, буде потрібен другий етап терапії.
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