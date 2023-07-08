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Что делать, если укусил клещ: Минздрав опубликовал инструкцию

21:21, 8 июля 2023
Если обнаружили на себе клеща – как можно быстрее удалите его самостоятельно или обратитесь в ближайшее медучреждение.
Что делать, если укусил клещ: Минздрав опубликовал инструкцию
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Летом многие украинцы проводят свои выходные в парках и лесопарковых зонах. Однако отдых на природе может быть испорчен укусами насекомых. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В ведомстве напомнили, что иксодовые клещи, живущие в траве и изредка попадающие на невысокие кустовые растения, могут переносить многие болезни. Одной из самых распространенных болезней в Украине клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз, более известный как болезнь Лайма.

Клещевой энцефалит

Это воспаление головного мозга, которое может привести к параличу и смерти пациента. Специфического лекарства против энцефалита нет – только симптоматическое лечение дома или в больнице в случае тяжелого течения.

Одной из лучших защит от болезни является преждевременная вакцинация детей и взрослых.

Болезнь Лайма (боррелиоз)

Первичными симптомами этой болезни являются лихорадка, головные боли, сильная усталость и характерное красное пятно в месте укуса. Она со временем увеличивается и становится похожей на мишень. Другими проявлениями болезни Лайма могут быть боли в суставах, сердце (кардит) или частичный паралич лица или шеи.

Болезнь может перейти в хроническую, если в первые дни не остановить ее курсом антибиотиков или не завершить ее лечение. Хроническое заболевание не подвергается эффективной медикаментозной терапии.

Что делать, если вы обнаружили на себе клеща:

  • Если вы обнаружили на себе клеща – как можно быстрее удалите его самостоятельно или обратитесь в ближайшее медучреждение.
  • Обработайте место укуса хлоргексидином, водой с мылом, спиртом и т.п.
  • Сразу свяжитесь с семейным врачом: очно или дистанционно.
  • Получите рецепт на антибиотик, необходимый для уничтожения борелий, которые, возможно, передались вам.
  • Полностью закончите назначенный врачом курс антибиотиков, не прерывая его.
  • Будьте внимательны к симптомам болезни Лайма после лечения – возможно, потребуется второй этап терапии.

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