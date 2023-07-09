Стала відома причина масштабної пожежі на АЗС у Києві

Пожежа повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС.

Фото: ДСНС

Як раніше повідомлялося, 9 липня на Броварському шосе у Києві сталася масштабна пожежа на АЗС.

Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що пожежа виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку.

«Пожежа, що виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто. Трьох постраждалих із опіками різного ступеню госпіталізували медики», - написав Кличко на своєму Телеграм-каналі.

У ДСНС додали, що 16:35 пожежу було ліквідовано.

«Внаслідок події постраждало троє людей, яких медики госпіталізували до лікувального закладу.

До гасіння залучалося 15 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 62 чоловіки особового складу», - повідомили у пресслужбі ДСНС.

Також повідомлялося, що у результаті пожежі постраждали три людини.

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