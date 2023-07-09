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НАЗК хоче аби міністри, чиновники та судді остаточно відмовилися від бізнесу до вступу на посади

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується заборонити здійснення повноважень народним депутатам, міністрам, суддям, топ-посадовцям до остаточної відмови від бізнесу чи виходу зі складу наглядових рад.

Суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за наслідками оцінювання, оцінять ще раз

До Верховної Ради внесли законопроект, за яким буде продовжено оцінювання суддів, яких Вища рада правосуддя відмовилася звільняти за поданням ВККС.

Депутати хочуть знову дозволити переглядати вартість будівництва чи ремонтів за кошти держбюджету: є умови

У парламенті зареєстровано законопроєкт, яким пропонується змінювати вартість будівництва та ремонтів, які фінансуються державою та розпочаті під час карантину чи воєнного стану.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про судовий контроль

Народні депутати пропонують посилити у процесуальних кодексах судовий контроль за виконанням судових рішень.

У КПК посилять відповідальність адвокатів за затягування справ і неявку до суду після загибелі обвинуваченого у Шевченківському суді, — голова комітету

Для учасників судового процесу, зокрема, адвокатів та прокурорів посилять відповідальність за подання безпідставних відводів суддям, і введуть норми про неприпустимість зловживання процесуальними правами на фоні подій, що сталися у Шевченківському районному суді, розповів голова Комітету Ради.

  1. У світі

США повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ

17:23, 9 липня 2023
Одного з лідерів ІДІЛ ліквідували на сході Сирії.
США повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ
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Центральне командування Збройних сил США заявило, що 7 липня за допомогою безпілотника було здійснено атаку на Усама аль-Мухаджира, якого було ліквідовано, передає Bild.

«Атаку було здійснено тими ж MQ-9, які раніше переслідували російські літаки», - уточнюється в заяві.

Йдеться про інцидент у Сирії, коли винищувачі ВКС росії провели «небезпечні маневри» під час перехоплення безпілотників MQ-9 Reaper, які відслідковували цілі, пов'язані з «Ісламською державою».

Раніше повідомлялося, що лідера ІДІЛ у Сирії вбито в результаті авіаудару США.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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