США повідомили про ліквідацію одного з лідерів ІДІЛ

Одного з лідерів ІДІЛ ліквідували на сході Сирії.

Центральне командування Збройних сил США заявило, що 7 липня за допомогою безпілотника було здійснено атаку на Усама аль-Мухаджира, якого було ліквідовано, передає Bild.

«Атаку було здійснено тими ж MQ-9, які раніше переслідували російські літаки», - уточнюється в заяві.

Йдеться про інцидент у Сирії, коли винищувачі ВКС росії провели «небезпечні маневри» під час перехоплення безпілотників MQ-9 Reaper, які відслідковували цілі, пов'язані з «Ісламською державою».

Раніше повідомлялося, що лідера ІДІЛ у Сирії вбито в результаті авіаудару США.

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