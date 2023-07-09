США сообщили о ликвидации одного из лидеров ИГИЛ

Одного из лидеров ИГИЛ ликвидировали на востоке Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что 7 июля с помощью беспилотника была совершена атака на Усама аль-Мухаджир, который был ликвидирован, передает Bild.

«Атака была осуществлена теми же MQ-9, которые ранее преследовали российские самолеты», — уточняется в заявлении.

Речь идет об инциденте в Сирии, когда истребители ВКС россии провели «небезопасные маневры» при перехвате беспилотников MQ-9 Reaper, которые отслеживали цели, связанные с «Исламским государством».

Ранее сообщалось, что лидер ИГИЛ в Сирии убит в результате авиаудара США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.