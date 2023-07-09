Стала известна причина масштабного пожара на АЗС в Киеве

Как ранее сообщалось, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС.
Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.
«Пожар, возникший в результате удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто. Трое пострадавших с ожогами разной степени госпитализированы медиками», - написал Кличко на своем Телеграм-канале.
В ГСЧС добавили, что 16:35 пожар был ликвидирован.
«В результате происшествия пострадали три человека, которых медики госпитализировали в лечебное учреждение.
К тушению привлекалось 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава», - сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Также сообщалось, что в результате пожара пострадали три человека.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.