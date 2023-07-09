Стала известна причина масштабного пожара на АЗС в Киеве

Пожар полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС.

Фото: ГСЧС

Как ранее сообщалось, 9 июля на Броварском шоссе в Киеве произошел масштабный пожар на АЗС.

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что пожар возник вследствие удара легкового автомобиля в заправочную колонку.

«Пожар, возникший в результате удара легкового автомобиля в заправочную колонку, полностью уничтожил здание и наземное оборудование АЗС и 8 легковых авто. Трое пострадавших с ожогами разной степени госпитализированы медиками», - написал Кличко на своем Телеграм-канале.

В ГСЧС добавили, что 16:35 пожар был ликвидирован.

«В результате происшествия пострадали три человека, которых медики госпитализировали в лечебное учреждение.

К тушению привлекалось 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 62 человека личного состава», - сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Также сообщалось, что в результате пожара пострадали три человека.

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