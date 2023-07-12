ВККС звільнила Володимира Мазурка з посади проректора Національної школи суддів України

Відповідне рішення ухвалили у зв’язку з поданням заяви Мазурка про звільнення за власним бажанням.

12 липня на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України розглядалось питання щодо звільнення Мазурка Володимира Антоновича з посади проректора Національної школи суддів України у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням. Про це повідомляє ВККС.

За результатами засідання Комісія вирішила звільнити Володимира Мазурка із займаної посади.

Раніше ми писали, що Мазурок полишить посаду проректора Національної школи суддів.

Мазурок займав посаду проректор по забезпеченню організаційної діяльності із січня 2012 року. Зокрема координував діяльність відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді.

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