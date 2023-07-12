ВККС уволила Владимира Мазурко с должности проректора Национальной школы судей Украины

Соответствующее решение было принято в связи с подачей заявления Мазурко об увольнении по собственному желанию.

12 июля на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос об увольнении Мазурка Владимира Антоновича с должности проректора Национальной школы судей Украины в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщает ВККС.

По результатам заседания Комиссия решила уволить Владимира Мазурка с занимаемой должности.

Ранее мы писали, что Мазурок покинет пост проректора Национальной школы судей.

Мазурок занимал должность проректора по обеспечению организационной деятельности с января 2012 года. В частности, координировал деятельность отдела специальной подготовки кандидатов на должность судьи.

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