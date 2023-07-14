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Комітет обговорив відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів з новою очільницею АРМА Оленою Думою

Голова антикорупційного Комітету Верховної Ради Анастасія Радіна підкреслила, що для відкриття публічного доступу до Реєстр арештованих активів не потрібен дозвіл Кабміну.

Рада дозволила кредитним спілкам обмінювати валюту

Депутати підтримали закон, яким передбачається надати можливість кредитним спілкам обмінювати валюту.

Рада надала додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, УДО

Разом з тим, Головне юридичне управління ВР зазначило, що у тексті до другого читання вбачається вибірковий підхід до визначення категорії осіб, на яких поширюватимуться положення про соціальні гарантії.

Рада розширила перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

Ухваленим законом віднесено до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.

ЄСПЛ визнав порушення Конвенції у справі екс-голови КСУ часів Януковича Анатолія Головіна

Європейський суд ухвалив рішення у справі Анатолія Головіна, який був головою Конституційного Суду України у 2010-2013 роках та якого було звільнено за порушення присяги.

  1. В Україні

Зеленський збирав Ставку: обговорили фронт, нові оборонні пакети і захист АЕС

13:14, 14 липня 2023
За пісумками глава держави заявив про відсутність загрози вторгнення з Білорусі.
Зеленський збирав Ставку: обговорили фронт, нові оборонні пакети і захист АЕС
Фото: ОП
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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили ситуацію на фронті, нові оборонні пакети і захист АЕС і Півночі. 

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.

Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков.

Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.

Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - повідомив Президент.

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