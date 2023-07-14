Зеленський збирав Ставку: обговорили фронт, нові оборонні пакети і захист АЕС

За пісумками глава держави заявив про відсутність загрози вторгнення з Білорусі.

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Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, де учасники обговорили ситуацію на фронті, нові оборонні пакети і захист АЕС і Півночі.

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.

Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков.

Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.

Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - повідомив Президент.

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