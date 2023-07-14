Зеленский собирал Ставку: обсудили фронт, новые оборонные пакеты и защиту АЭС

По итогам главы государства заявил об отсутствии угрозы вторжения из Беларуси.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где участники обсудили ситуацию на фронте, новые оборонные пакеты и защиту АЭС и Севера.

"Чергова Ставка. Доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського – ситуація на фронті, просування, оборона.

Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Покращення логістики постачання – віце-прем’єр Кубраков.

Нарощування власного виробництва, зокрема хороший результат щодо БПЛА. Нарощування обсягів ремонту. Доповіді мінстратегпрому Камишіна та командувача Гуляка.

Захист атомних станцій та північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань. Доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора МО Воронченка.

З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі – відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - сообщил Президент.

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