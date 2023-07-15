Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Судья пожаловался на детективов НАБУ, которые разгромили его кабинет, забрали телефон и личные деньги

В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

К судье подошел незнакомец и сообщил, что хочет с ним разобраться

Судья расценил слова неизвестного как угрозу для себя и своей семьи.

  1. В Украине

Сроки для принятия наследства: разъяснение

07:52, 15 июля 2023
Украинцам разъяснили сроки для принятия наследства и как быть, когда этот срок пропущен.
Сроки для принятия наследства: разъяснение
Фото: facebook.com/centraljust
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев разъяснило сроки для принятия наследства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«У проводжання теми щодо спадкування нагадуємо, що наразі діють довоєнні строки прийняття спадщини.

Загальний строк для прийняття спадщини дорівнює 6 місяцям.

Він починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

Як бути, коли цей строк пропущено? Якщо спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

У разі пропущення шестимісячного строку для прийняття спадщини, може бути встановлено додатковий строк для її прийняття за письмовою згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину або на підставі судового рішення.

Як свідчить судова практика, поважними визнаються причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини, зокрема:

- тривала хвороба,

- перебування тривалий час за кордоном,

- відбування покарання в місцях позбавлення волі,

- перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України,

- необізнаність спадкоємця про наявність заповіту тощо.

Проте майте на увазі, що юридична необізнаність про строк в 6 місяців для звернення до нотаріуса чи похилий вік або непрацездатність спадкоємця, несприятливі погодні умови чи відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини не вважаються поважними причинами.

Позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини пред’являються за місцем знаходження нерухомого майна або основної його частини», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Василяка
    Дмитро Василяка
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду