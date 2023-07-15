Сроки для принятия наследства: разъяснение

Украинцам разъяснили сроки для принятия наследства и как быть, когда этот срок пропущен.

Фото: facebook.com/centraljust

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции Киев разъяснило сроки для принятия наследства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«У проводжання теми щодо спадкування нагадуємо, що наразі діють довоєнні строки прийняття спадщини.

Загальний строк для прийняття спадщини дорівнює 6 місяцям.

Він починає вираховуватися з дня смерті спадкодавця або з дня, з якого він був оголошений померлим.

Як бути, коли цей строк пропущено? Якщо спадкоємець протягом встановленого строку не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її.

У разі пропущення шестимісячного строку для прийняття спадщини, може бути встановлено додатковий строк для її прийняття за письмовою згодою інших спадкоємців, які прийняли спадщину або на підставі судового рішення.

Як свідчить судова практика, поважними визнаються причини, пов’язані з об’єктивними, непереборними, істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій для прийняття спадщини, зокрема:

- тривала хвороба,

- перебування тривалий час за кордоном,

- відбування покарання в місцях позбавлення волі,

- перебування на строковій військовій службі в Збройних Силах України,

- необізнаність спадкоємця про наявність заповіту тощо.

Проте майте на увазі, що юридична необізнаність про строк в 6 місяців для звернення до нотаріуса чи похилий вік або непрацездатність спадкоємця, несприятливі погодні умови чи відсутність коштів для проїзду до місця відкриття спадщини не вважаються поважними причинами.

Позов про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини пред’являються за місцем знаходження нерухомого майна або основної його частини», - сказано в сообщении.

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