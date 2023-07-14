Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Комитет обсудил открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов с новой главой АРМА Еленой Думой

Глава антикоррупционного Комитета Верховной Рады Анастасия Радина подчеркнула, что для открытия публичного доступа к Реестру арестованных активов не требуется разрешение Кабмина

Рада разрешила кредитным союзам обменивать валюту

Депутаты поддержали закон, которым  предоставляется возможность кредитным союзам обменивать валюту.

Рада предоставила дополнительные социальные гарантии военнослужащим ВСУ, Нацгвардии, СБУ, УДО

Вместе с тем Главное юридическое управление ВР отметило, что в тексте ко второму чтению усматривается выборочный подход к определению категории лиц, на которых будут распространяться положения о социальных гарантиях.

Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

ЕСПЧ признал нарушение Конвенции по делу экс-главы КСУ времен Януковича Анатолия Головина

Европейский суд принял решение по делу Анатолия Головина, который был председателем Конституционного Суда Украины в 2010-2013 годах и был уволен за нарушение присяги.

  1. Публикации
  2. / Законодательство

Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

13:00, 14 июля 2023
Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.
Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9110 о внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление им социальных гарантий авторства группы нардепов из группы «Доверие», среди которых лидер группы Олег Кулинич, которым расширен перечень лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные. бомбардировка таких объектов. Законодательная инициатива предлагает это исправить.

Законом внесены изменения в законодательство и: отнесены военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, в категорию лиц с инвалидностью в результате войны. Также установлены временные рамки для подтверждения статуса лиц с инвалидностью указанных лиц.

Также законом предусмотрено предоставление статуса семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинским частям по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары;

Документ также предусматривает предоставление социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, принадлежащим к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект, предусматривающий ускорение увольнения с военной службы лиц с инвалидностью.

Автор: Ярослав Конощук 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Коломієць
    Наталія Коломієць
    суддя Херсонського апеляційного суду
  • Микола Мельник
    Микола Мельник
    суддя Конституційного Суду України в 2014-2019 рр.
  • Андрій Коротких
    Андрій Коротких
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду