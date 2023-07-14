Рада расширила перечень лиц, признанных лицами с инвалидностью в результате войны

Принятым законом отнесены к лицам с инвалидностью в результате войны военнослужащие, которые были ранены из-за ракетных, артиллерийских или авиаударов по учебным центрам.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №9110 о внесении изменений в некоторые законы Украины по определению категорий лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны и членами семей погибших защитников и защитниц Украины, а также предоставление им социальных гарантий авторства группы нардепов из группы «Доверие», среди которых лидер группы Олег Кулинич, которым расширен перечень лиц, признаваемых лицами с инвалидностью в результате войны. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

Как отмечается в пояснительной записке, военнослужащие, получившие ранения или контузию во время учебы в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, не относятся к категории лиц с инвалидностью в результате войны, несмотря на многочисленные. бомбардировка таких объектов. Законодательная инициатива предлагает это исправить.

Законом внесены изменения в законодательство и: отнесены военнослужащие, получившие ранения, контузии, увечья или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинских частях по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары, в категорию лиц с инвалидностью в результате войны. Также установлены временные рамки для подтверждения статуса лиц с инвалидностью указанных лиц.

Также законом предусмотрено предоставление статуса семьи погибших (умерших) защитников и защитниц Украины семьям военнослужащих, умерших в результате ранения, контузии, увечья, травмы или заболевания во время прохождения военной службы или обучения в военных учебных заведениях, учебных частях (центрах), воинским частям по которым были нанесены ракетные, артиллерийские, авиационные удары;

Документ также предусматривает предоставление социальных гарантий вышеупомянутым военнослужащим, принадлежащим к лицам с инвалидностью в результате войны, и семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал законопроект, предусматривающий ускорение увольнения с военной службы лиц с инвалидностью.

Автор: Ярослав Конощук

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