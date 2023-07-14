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Рада розширила перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни

13:00, 14 липня 2023
Ухваленим законом віднесено до осіб з інвалідністю внаслідок війни військовослужбовців, які були поранені через ракетні, артилерійські чи авіаудари по навчальних центрах.
Рада розширила перелік осіб, визнаних особами з інвалідністю внаслідок війни
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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №9110 про внесення змін до деяких законів України щодо визначення категорій осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни та членами сімей загиблих захисників і захисниць України, а також надання їм соціальних гарантій авторства групи нардепів з групи «Довіра», серед яких лідер групи Олег Кулініч, яким розширено перелік осіб, які визнаються особами з інвалідністю внаслідок війни. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці наразі військовослужбовці, які отримали поранення чи контузію під час навчання  у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари не відносяться до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни попри численні бомбардування таких об’єктів. Законодавча ініціатива пропонує це виправити.

Законом внесено  змін до законодавства та: віднесено військовослужбовців, які отримали поранення, контузії, каліцтва або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари, до категорії осіб з інвалідністю внаслідок війни. Також встановлено часові рамки для підтвердження статусу осіб з інвалідністю для зазначених осіб.

Також законом передбачено надання статусу сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України сім’ям військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва, травми або захворювання під час проходження військової служби або навчання у військових навчальних закладах, навчальних частинах (центрах), військових частинах по яких були завдані ракетні, артилерійські, авіаційні удари;

Документ також передбачає надання соціальних гарантій вищезазначеним військовослужбовцям, які належать до осіб з інвалідністю внаслідок війни, та сім’ям загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони підтримав законопроєкт, який передбачає пришвидшення звільнення з військової служби осіб з інвалідністю.

Автор: Ярослав Конощук 

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