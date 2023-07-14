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Громадяни зможуть обрати, як готуватись до теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС: самостійно чи в автошколі

22:00, 14 липня 2023
Роз'яснення Головного сервісного центру МВС.
Громадяни зможуть обрати, як готуватись до теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС: самостійно чи в автошколі
Фото: vezha.ua
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Як відомо, Верховна Рада  розглянула та підтримала 271 голосом «за» законопроєкт №7354. У ньому йдеться про можливість самостійно готуватись до складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС. А також про запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами. Детально про нововведення розповіли у Головному сервісного центру МВС. 

Прийнятий закон має пройти процедуру підписання та опублікування. Зміни, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення порядку приймання іспитів та підготовки й підвищення кваліфікації водіїв, порушення порядку державної акредитації навчальних закладів набудуть чинності після оприлюдення, а зміни, що стосуються самопідготовки набудуть чинності не раніше листопада.

Варто зазначити, що цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності через три місяці. У пункті 2 якраз ідеться про зміни до статті 15 Закону України «Про дорожній рух» щодо самопідготовки. А також Кабінет Міністрів України має у тримісячний строк забезпечити прийняття та приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом; забезпечити прийняття та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно правових актів у відповідність із цим Законом.

Що саме може змінитися у складанні іспитів у сервісних центрах МВС?

"Законотворці підтримали, що кожному можна буде обрати, як готуватись до першого іспиту — теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС: самостійно чи в автошколі.

Кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги. 

Зараз на цей теоретичний курс передбачено 64 години лекцій в автошколах. І без свідоцтва про закінчення теоретичного курсу підготовки, яке видають автошколи, у кандидатів у водії немає права складати теоретичний іспит в сервісних центрах МВС.

Тобто, незабаром можна буде самостійно готуватись або отримувати свідоцтво про закінчення теоретичного курсу підготовки в навчальному закладі. Але це не означає, що навчання в автошколі стане не обов’язковими взагалі. Для практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів. 

В Україні є чітке розмежування на теоретичний та практичний курси підготовки водіїв. Поки кандидат у водії не склав успішно теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, не можна починати практичну підготовку. Тобто, поки немає підтвердження, що людина засвоїла правила дорожнього руху, то вона не може сідати за кермо, навіть з інструктором навчального закладу. Це питання безпеки на дорогах.

Чинний алгоритм отримання посвідчення водія вперше — в розділі «Як стати водієм».

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті", - повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Раніше ми писали, що Рада дозволила майбутнім водіям вивчати теорію без автошколи. 

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