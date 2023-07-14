Граждане смогут выбрать, как готовиться к теоретическому экзамену в сервисных центрах МВД: самостоятельно или в автошколе

Разъяснение Главного сервисного центра МВД.

Фото: vezha.ua

Как известно, Верховная Рада рассмотрела и поддержала 271 голосом за законопроект №7354. В нем говорится о возможности самостоятельно готовиться к сдаче теоретического экзамена в сервисном центре МВД. А также о введении административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами. Подробно о нововведениях рассказали в Главном сервисном центре МВД.

Принятый закон должен пройти процедуру подписания и опубликования. Изменения, касающиеся административной ответственности за нарушение порядка приема экзаменов и подготовки и повышения квалификации водителей, нарушения порядка государственной аккредитации учебных заведений вступят в силу после обнародования, а изменения, касающиеся самоподготовки вступят в силу не ранее ноября.

Следует отметить, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, кроме пункта 2, который вступает в силу через три месяца. В пункте 2 речь идет об изменениях в статью 15 Закона Украины «О дорожном движении» относительно самоподготовки. А также Кабинет Министров Украины должен в трехмесячный срок обеспечить принятие и приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом; обеспечить принятие и приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с этим Законом.

Что именно может измениться в сдаче экзаменов в сервисных центрах МВД?

"Законотворці підтримали, що кожному можна буде обрати, як готуватись до першого іспиту — теоретичного іспиту в сервісних центрах МВС: самостійно чи в автошколі.

Кандидат у водії зможе обирати, як вчити правила дорожнього руху, основи будови транспортного засобу і основи надання домедичної допомоги.

Зараз на цей теоретичний курс передбачено 64 години лекцій в автошколах. І без свідоцтва про закінчення теоретичного курсу підготовки, яке видають автошколи, у кандидатів у водії немає права складати теоретичний іспит в сервісних центрах МВС.

Тобто, незабаром можна буде самостійно готуватись або отримувати свідоцтво про закінчення теоретичного курсу підготовки в навчальному закладі. Але це не означає, що навчання в автошколі стане не обов’язковими взагалі. Для практичного курсу навчання потрібно буде звертатись до акредитованих навчальних закладів.

В Україні є чітке розмежування на теоретичний та практичний курси підготовки водіїв. Поки кандидат у водії не склав успішно теоретичний іспит в сервісному центрі МВС, не можна починати практичну підготовку. Тобто, поки немає підтвердження, що людина засвоїла правила дорожнього руху, то вона не може сідати за кермо, навіть з інструктором навчального закладу. Це питання безпеки на дорогах.

Чинний алгоритм отримання посвідчення водія вперше — в розділі «Як стати водієм».

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290-19-88 або на сторінці Головного сервісного центру МВС в Фейсбук. Відповіді на найпоширеніші питання та корисну інформацію черпайте на сайті", - сказано в разъяснении.

Ранее мы писали, что Рада разрешила будущим водителям изучать теорию без автошколы.

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