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  1. В Украине

В Украине могут повысить минимальные цены на алкогольные напитки

15:55, 14 июля 2023
Розничные цены на водку и ликероводочные изделия могут повысить на 13%, виски, ром и джин – на 25%, коньяк (бренди) – на 11-12%.
В Украине могут повысить минимальные цены на алкогольные напитки
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Министерство экономики и торговли разработало проект постановления Кабинета министров "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров от 30 октября 2008 года №957", которым предусматривается повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков.

Согласно информации на сайте Минэкономики, действующий размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки установлен соответствующим постановлением Кабинета министров №748 в сентябре 2018 года, кроме розничных цен на игристые вина и газированные винные напитки.

"Изменения, которые произошли в социально-экономической и налоговой сферах, в частности, рост расходной составляющей цен (сырье, комплектующие, энергоносители, расходы на оплату труда и т.п.), а также изменение 1 марта 2022 года ставок акцизного налога на алкогольные напитки, привели к тому, что размер минимальных цен не соответствует реальным затратам хозяйствующих субъектов на производство и реализацию алкогольных напитков и требует корректировки", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Новым постановлением предлагается повысить размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков в зависимости от кода изделий из УКТВЭД, в том числе розничные цены на водку и ликероводочные изделия повысить на 13%, виски, ром и джин – на 25%, коньяк (бренди) – на 11-12%.

Расценки на винодельческую продукцию, в частности, обычные (неигристые) вина будут повышены на 62%; сидр, перри, вина, вермуты и другие сброженные напитки (в том числе смеси из сброженных напитков и смеси на основе сброженных напитков), фактическая крепость которых выше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 22% объемных единиц этилового спирта – на 61-71%; на вина игристые и газированные винные напитки – на 28%.

Примечания к постановлению будут дополнены новым пунктом, согласно которому минимальная розничная цена на винодельческую продукцию (кроме сидра и перри (без добавления спирта), сброженных напитков, полученных исключительно в результате натурального брожения фруктовых, ягодных и фруктово-ягодных соков, с содержанием спирта не более 8,5% объемных единиц (без добавления спирта) в упаковке типа Tetra-Pak и Bag in box будет определяться как производная от утвержденной минимальной цены на соответствующую продукцию в стеклянной таре емкостью 0,7 л, в другой таре емкостью 1 л с коэффициентом 0,85.

Все изменения в описаниях товаров и их группировки по кодам согласно УКТВЭД будут приведены в соответствие с Налоговым Кодексом Украины.

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