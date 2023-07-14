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Адвокату вручили повестку и держали в ТЦК в Чернигове: ГБР взялось за расследование

15:41, 14 июля 2023
Сотрудники ТЦК сообщили адвокату, что он не может покинуть помещение, не назвав никаких причин.
Адвокату вручили повестку и держали в ТЦК в Чернигове: ГБР взялось за расследование
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Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщает, что чтобы подать документы в рамках предоставления правовой помощи клиенту, адвокат посетил территориальный центр комплектования в Чернигове, но там его задержали и вручили повестку. Теперь с ситуацией разбираются в Государственном бюро расследований.

"Працівники ТЦК повідомили адвокату, що він не може залишити приміщення, не назвавши жодних причин. Протягом певного часу вони утримували людину поза її волею, згодом завели до керівника центру та зачинили двері. Спроба з’ясувати у правові підстави для такої поведінки озброєних працівників у начальника також залишилися марними. «Я Вас нікуди не відпускаю», - зазначив керівник, після чого виписав та вручив повістку.

Адвокат звернувся до Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Проаналізувавши обставини події, там підтвердили факт порушення ст.ст. 19, 28, 29 Конституції України, які гарантують, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, кожен має право на повагу до його гідності, а також на свободу та особисту недоторканність.

Опрацювавши звернення, Комітет направив листи до керівництва Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Міністра оборони України.

Слідчий відділ Територіального управління ДБР у м. Києві на виконання ухвали Печерського райсуду вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. ст. 426-1 Кримінального кодексу.

Згідно з інформацію, наданою ДБР, на даний час досудове розслідування триває. У провадженні вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою проведення об’єктивного, неупередженого та повного розслідування", - сказано в сообщении НААУ.

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