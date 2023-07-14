Адвокату вручили повістку і утримували в ТЦК у Чернігові: ДБР взялось за розслідування

Працівники ТЦК повідомили адвокату, що він не може залишити приміщення, не назвавши жодних причин.

Національна асоціація адвокатів України повідомляє, що аби подати документи в рамках надання правової допомоги клієнту, адвокат завітав до територіального центру комплектування у Чернігові, але там його затримали та вручили повістку. Тепер із ситуацією розбираються у Державному бюро розслідувань.

"Працівники ТЦК повідомили адвокату, що він не може залишити приміщення, не назвавши жодних причин. Протягом певного часу вони утримували людину поза її волею, згодом завели до керівника центру та зачинили двері. Спроба з’ясувати у правові підстави для такої поведінки озброєних працівників у начальника також залишилися марними. «Я Вас нікуди не відпускаю», - зазначив керівник, після чого виписав та вручив повістку.

Адвокат звернувся до Комітету НААУ з питань захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. Проаналізувавши обставини події, там підтвердили факт порушення ст.ст. 19, 28, 29 Конституції України, які гарантують, що ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, кожен має право на повагу до його гідності, а також на свободу та особисту недоторканність.

Опрацювавши звернення, Комітет направив листи до керівництва Офісу Генерального прокурора, Державного бюро розслідувань та Міністра оборони України.

Слідчий відділ Територіального управління ДБР у м. Києві на виконання ухвали Печерського райсуду вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. ст. 426-1 Кримінального кодексу.

Згідно з інформацію, наданою ДБР, на даний час досудове розслідування триває. У провадженні вживаються заходи, передбачені кримінальним процесуальним законодавством з метою проведення об’єктивного, неупередженого та повного розслідування", - йдеться у повідомленні НААУ.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.