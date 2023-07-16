Киянам повідомили, на яких пляжах краще не купатися і не відпочивати

Проби води на низці об'єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

Головне управління Державної продспоживслужби столиці повідомило, що на 11 пляжах проби види не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості. Про це йдеться у пресслужбі відомства

Офіційно пляжний сезон у столиці цього року не відкривали.

«Головне управління столичної Держпродспоживслужби повідомило комунальне підприємство «Плесо» та КМДА про результати досліджень води водних об’єктів Києва. Зокрема, надіслані відповідні пропозиції щодо попередження негативних наслідків серед населення при купанні на пляжах: «Веселка», «Дитячий», «Молодіжний», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина», «Чорторий», «Галерний», «Вербний» та «Пуща Водиця», – повідомили в пресслужбі.

Згідно результатів санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних досліджень проби води на цих об'єктах не відповідають вимогам Гігієнічних нормативів якості води водних об’єктів.

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