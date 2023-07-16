Киевлянам сообщили, на каких пляжах лучше не купаться и не отдыхать

Главное управление Государственной продпотребслужбы столицы сообщило, что на 11 пляжах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.
«Главное управление столичной Госпродпотребслужбы сообщило коммунальное предприятие «Плесо» и КГГА о результатах исследований воды водных объектов Киева. В частности, направлены соответствующие предложения по предупреждению негативных последствий среди населения при купании на пляжах: «Веселка», «Детский», «Молодежный», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Черторый», «Галерный», «Вербный» и «Пущая Водица», – сообщили в пресс-службе.
Согласно результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований, пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.
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