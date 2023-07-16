Киевлянам сообщили, на каких пляжах лучше не купаться и не отдыхать

Пробы воды на ряде объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

Главное управление Государственной продпотребслужбы столицы сообщило, что на 11 пляжах пробы не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества. Об этом сказано в пресс-службе ведомства.

«Главное управление столичной Госпродпотребслужбы сообщило коммунальное предприятие «Плесо» и КГГА о результатах исследований воды водных объектов Киева. В частности, направлены соответствующие предложения по предупреждению негативных последствий среди населения при купании на пляжах: «Веселка», «Детский», «Молодежный», «Радуга», «Тельбин», «Центральный», «Троещина», «Черторый», «Галерный», «Вербный» и «Пущая Водица», – сообщили в пресс-службе.

Согласно результатам санитарно-микробиологических и санитарно-химических исследований, пробы воды на этих объектах не отвечают требованиям Гигиенических нормативов качества воды водных объектов.

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