16 июля: какой сегодня праздник и главные события

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете.

Фото: 24tv.ua

В воскресенье, 16 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 июля в Украине празднуют День принятия Декларации о суверенитете Украины. Именно в этот день 1990 был принят документ, устанавливавший суверенитет нашей страны. Декларация для нас имеет большое историческое значение, потому что она провозгласила украинскую самостоятельность, гражданство, независимость и право устанавливать внешние отношения. Благодаря государственно-правовому акту возродилась наша государственность и была установлена историческая справедливость.

Также 16 июля День бухгалтера и аудитора Украины. Необходимость учета доходов и расходов возникла вместе с хозяйственной деятельностью человека. На территории современной Украины первый такой учет был создан в древней культуре Триполья. Археологи не раз находили глиняные таблички и шарики разного размера с нанесенными на них знаками. Гипотетически трипольцы могли использовать их для учета зерна, скота и т.д. Больше сведений об учете на наших землях появилось в начале VIII века до нашей эры, когда на Черноморском побережье образовались поселения греков. Города уже тогда были достаточно развитыми, там чеканили деньги и активно торговали. Записи велись на специальных гипсовых и глиняных досках, а также использовали счеты, которые называли абаки. Существовала в греческих колониях даже налоговая система и банки.

А еще 16 июля празднуют День металлурга в Украине. Профессиональный праздник был начат 3 июня 1993 года. Металлургическую отрасль считают одной из самых древних, ведь первые металлурги появились еще пять тысяч лет назад. Состоит она в добыче металлов из руд. Без нее трудно представить нашу современную жизнь.

16 июля Всемирный день змей. Важное экологическое событие. В настоящее время известно около 3500 разновидностей змей, а на территории Украины проживает 11 из них. Эти хищники очень важны для баланса экосистемы, ведь они регулируют популяцию насекомых, мелких млекопитающих, земноводных. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к проблемам этих пресмыкающихся, повысить осведомленность об их роли в жизни планеты. Интересно, что самой неядовитой змеей является анаконда, а самой большой (и самой умной) ядовитой — кобра.

Какой сегодня церковный праздник

16 июля в церковном календаре – день памяти патриарха Анатолия. Родился в Александрии во второй половине IV века. По тогдашней традиции в юности рукоположился на диакона. 449 года был на Соборе в Эфесе, когда с определенными нарушениями с патриаршего престола был снят Флавиан Константинопольский. Стороны не могли прийти к согласию о том, кого поставить на его место. Потому решили выбрать из молодых священнослужителей. Выбор пал на Анатолия.

Календарь важных событий за 16 июля:

1054 год — неудачей завершаются в Константинополе переговоры между Римом и Византией о сферах влияния в Южной Италии и по ряду теологических вопросов, тогда же христианская церковь делится на две ветви: католическую и православную;

1212 год — христиане разбиваются Альмохадов в битве при Навас-де-Толосе в Испании;

1643 год – экспедиция голландского мореплавателя Маартина де Фриза открывает остров Сахалин;

1661 год — Стокгольмский банк выпускает первые европейские банкноты;

1790 год — округ Колумбия, не входящий в юрисдикцию ни одного штата, определяют как место расположения правительства США;

1909 год — основывают компанию "Audi";

1912 год – в Киеве в присутствии высшего руководства города и края происходит торжественное открытие Бессарабского крытого рынка;

1917 год — принимают II Универсал Украинского Центрального Совета;

1919 год — под давлением польских войск УГА, перейдя реку Збруч, покидает Восточную Галицию и отступает на территорию Приднепровской Украины;

1923 год — Бенито Муссолини запрещает азартные игры в Королевстве Италия;

1945 год — США подрывают первую в мире атомную бомбу на испытаниях "Тринити";

1951 год — опубликуют повесть Дж. Сэлинджера "Ловец во ржи";

1965 год – открывают тоннель под Монбланом, связывающий транспортным сообщением Францию и Италию;

1990 год — Верховный Совет УССР принимает Декларацию о государственном суверенитете Украины;

1996 год — Майкл Джексон дает бесплатный королевский концерт султану Брунея;

1997 год — Валерий Пустовойтенко возглавляет Кабинет Министров Украины;

2010 год – в Одессе открывают новый кинофестиваль – Первый Одесский международный кинофестиваль;

2010 год — акция "Знамя — на вершину!" — посвящена 20-летию принятия Декларации о государственном суверенитете Украины;

2019 год — вступает в силу Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.