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  1. Суспільство

16 липня: яке сьогодні свято та головні події

09:30, 16 липня 2023
16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет.
16 липня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: 24tv.ua
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У неділю, 16 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Декларація для нас має велике історичне значення, адже вона проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

Також 16 липня День бухгалтера та аудитора України. Необхідність в обліку прибутків та витрат виникла разом з господарською діяльністю людини. На території сучасної України перший такий облік створили в давній культурі Трипілля. Археологи не раз знаходили глиняні таблички та кульки різного розміру з нанесеними на них знаками. Гіпотетично трипільці могли використовувати їх для обліку зерна, худоби тощо. Більше відомостей про облік на наших землях з'явилося на початку VIII століття до нашої ери, коли на Чорноморському узбережжі утворилися поселення греків. Міста вже тоді були досить розвиненими, там карбували гроші і активно торгували. Записи велися на спеціальних гіпсових та глиняних дошках, а ще використовували рахівниці, які називали абаки. Існувала в грецьких колоніях навіть податкова система і банки.

А ще 16 липня святкують День металурга в Україні. Професійне свято було започатковане 3 червня 1993 року. Металургійну галузь вважають однією з найдавніших, адже перші металурги з'явилися ще п'ять тисяч років тому. Полягає вона у видобутку металів з руд. Без неї важко уявити наше сучасне життя.

16 липня Всесвітній день змій. Важлива екологічна подія. Нині відомо близько 3500 різновидів змій, а на території України проживає 11 з них. Ці хижаки є дуже важливими для балансу екосистеми, адже вони регулюють популяцію комах, дрібних ссавців, земноводних. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем цих плазунів, підвищити обізнаність про їхню роль у житті планети. Цікаво, що найбільшою неотруйною змією є анаконда, а найбільшою (і найрозумнішою) отруйною — кобра.

Яке сьогодні церковне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті патріарха Анатолія. Народився в Александрії в другій половині IV століття. За тогочасною традицією в юності висвятився на диякона. 449 року був на Соборі в Ефесі, коли з певними порушеннями з патріаршого престолу було знято Флавіана Константинопольського. Сторони не могли дійти згоди у тому, кого поставити на його місце. Тому вирішили вибрати з молодих священнослужителів. Вибір впав на Анатолія.

Календар важливих подій за 16 липня:

1054 рік — невдачею завершуються в Константинополі переговори між Римом і Візантією про сфери впливу в Південній Італії і з низки теологічних питань, тоді ж християнська церква ділиться на дві гілки: католицьку і православну;

1212 рік — християни розбиваються Альмохадів у битві при Навас-де-Толосі в Іспанії;

1643 рік — експедиція голландського мореплавця Маартіна де Фриза відкриває острів Сахалін;

1661 рік — Стокгольмський банк випускає перші європейські банкноти;

1790 рік — округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначають як місце розташування уряду США;

1909 рік — засновують компанію "Audi";

1912 рік — у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбувається урочисте відкриття Бессарабського критого ринку;

1917 рік — ухвалюють II Універсал Української Центральної Ради;

1919 рік — під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишає Східну Галичину і відступає на територію Наддніпрянської України;

1923 рік — Беніто Муссоліні забороняє азартні ігри в Королівстві Італія;

1945 рік — США підривають першу у світі атомну бомбу на випробуваннях "Триніті";

1951 рік — опубліковують повість Дж. Селінджера "Ловець у житі";

1965 рік — відкривають тунель під Монбланом, що зв'язує транспортним сполученням Францію й Італію;

1990 рік — Верховна Рада УРСР ухвалює Декларацію про державний суверенітет України;

1996 рік — Майкл Джексон дає безкоштовний королівський концерт султану Брунея;

1997 рік — Валерій Пустовойтенко очолює Кабінет Міністрів України;

2010 рік — в Одесі відкривають новий кінофестиваль — Перший Одеський міжнародний кінофестиваль;

2010 рік — акція "Прапор — на вершину!" — присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України;

2019 рік — набирає чинності Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".  

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