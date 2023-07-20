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  1. В Україні

В Україні з'явиться електронний сервіс для бронювання від мобілізації

09:19, 20 липня 2023
У Мінекономіки анонсували електронний сервіс для бронювання від мобілізації єБронювання.
В Україні з'явиться електронний сервіс для бронювання від мобілізації
Фото: apostrophe.ua
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В Україні займаються над створенням механізму електронного бронювання військовозобов'язаних. Про це повідомив заступник міністра економіки Ігор Фоменко та під час зустрічі Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки, передає «Укрінформ».

Над розробкою займаються фахівці Міністерства економіки разом із представниками Міністерства цифрової трансформації.

За словами Ігоря Фоменка, за допомогою єБронювання підприємство зможе створити власний кабінет, зайти на нього, ввести дані військово-облікової спеціальності працівників, з ПФ та податкової автоматично підтягуватимуться необхідні дані, а потім видаватиметься електронне бронювання.

Він додав, що в електронному документі буде QR-код, який можна буде роздруковувати.

Цей документ стане підтвердженням того, що людина заброньована.

Ігор Фоменко вважає, що для старту роботи сервісу потрібно приблизно три місяці.

Раніше ми писали, що Кабмін встановив граничний строк розгляду звернень про бронювання військовозобов’язаних.

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