В Украине появится электронный сервис для бронирования от мобилизации

В Минэкономики анонсировали электронный сервис для бронирования от мобилизации «єБронювання».

Фото: apostrophe.ua

В Украине занимаются над созданием механизма электронного бронирования военнообязанных. Об этом сообщил замминистра экономики Игорь Фоменко и во время встречи Европейской Бизнес Ассоциации с представителями Минэкономики, передает «Укринформ».

Над разработкой занимаются специалисты Министерства экономики вместе с представителями Министерства цифровой трансформации.

По словам Игоря Фоменко, с помощью єБронювання предприятие может создать собственный кабинет, зайти на него, ввести данные военно-учетной специальности работников, из ПФ и налоговой автоматически будут подтягиваться необходимые данные, а затем будет выдаваться электронное бронирование.

Он добавил, что в электронном документе будет QR-код, который можно будет распечатывать.

Этот документ станет подтверждением того, что человек забронирован.

Игорь Фоменко считает, что для старта работы сервиса необходимо примерно три месяца.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельный срок рассмотрения обращений о бронировании военнообязанных.

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