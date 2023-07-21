До 12 років ув’язнення за жорстоке поводження з цивільними: судили військового рф

На Чернігівщині судили військовослужбовця Збройних Сил рф.

Ріпкинський районний суд Чернігівської області розглянув кримінальне провадження відносно військовослужбовця військової частини № 41659 Збройних Сил рф Ондара Анчи Олексійовича, – повідомляє пресслужба Ріпкинського районного суду Чернігівської області.

Вироком Ріпкинського районного суду Чернігівської області від 17 липня 2023 року обвинуваченого Ондара А.О. визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто у жорстокому поводженні з цивільним населенням, в інших порушеннях законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Обвинуваченому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 12 років.

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