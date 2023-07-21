До 12 лет заключения за жестокое обращение с гражданскими: судили военного рф

В Черниговской области судили военнослужащего Вооруженных Сил рф.

Репкинский районный суд Черниговской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего воинской части № 41659 Вооруженных Сил РФ Ондара Анчи Алексеевича, – сообщает пресс-служба Репкинского районного суда Черниговской области.

Судебное разбирательство в рамках данного уголовного производства осуществлялось в порядке специального судебного производства в отсутствие обвиняемого Ондара А.А. (in absentia), который показаний суду не предоставлял.

Приговором Репкинского районного суда Черниговской области от 17 июля 2023 года обвиняемый Ондар А.А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, то есть в жестоком обращении с гражданским населением, в других нарушениях законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет.

Сейчас приговор еще не вступил в законную силу.

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