САП оскаржила відмову відсторонити голову Тернопільської облради Михайла Головка

Прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення ВАКС у справі Михайла Головка.

21 липня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що оскаржила рішення про відмову відсторонити голову Тернопільської обласної ради. Про це йдеться у пресслужбі САП.

«21 липня 2023 року прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу на рішення ВАКС, яким відмовлено у відстороненні від займаної посади голови Тернопільської обласної ради, якого спільно з двома заступниками голови Тернопільської ОВА викрили на проханні надати та одержанні неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. Про результати розгляду вказаної апеляційної скарги буде повідомлено додатково», – інформує прокуратура.

У САП не називають ім’я, але, за даним ЗМІ, мова йде про Михайла Головка.

Раніше ми писали, що Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонювати від посади підозрюваного в отриманні хабара голову Тернопільської облради Михайла Головка.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд обрав Головку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 805,2 тисяч гривень. Апеляційна палата ВАКС залишила у силі рішення суду першої інстанції.

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