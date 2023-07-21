САП обжаловала отказ отстранить главу Тернопольского облсовета Михаила Головко

Прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на решение ВАКС в деле Михаила Головко.

21 июля Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что обжаловала решение об отказе отстранить главу Тернопольского областного совета. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

«21 июля 2023 года прокурор САП подал в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда апелляционную жалобу на решение ВАКС, которым отказано в отстранении от занимаемой должности председателя Тернопольского областного совета, которого совместно с двумя заместителями председателя Тернопольской ОВА разоблачили по просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды. О результатах рассмотрения указанной апелляционной жалобы будет поставлено в известность дополнительно», – информирует прокуратура.

В САП не называют имя, но, по данным СМИ, речь идет о Михаиле Головко.

Ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд отказался отстранять от должности подозреваемого в получении взятки главу Тернопольского облсовета Михаила Головко.

Напомним, Высший антикоррупционный суд избрал Головко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 805,2 тысяч гривен. Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение суда первой инстанции.

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