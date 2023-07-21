Отсрочка от мобилизации за $5000: в Одессе на взятке разоблачили офтальмолога

По данным следствия, медикиня обещала военнообязанному составить акт обследования здоровья с диагнозом, дающим право на получение отсрочки от призыва.

Фото: Одесская областная прокуратура

На коррупции разоблачена врач-офтальмолог поликлиники ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины», сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, медик обещала военнообязанной за 5 000 долларов США взятки составить акт обследования здоровья с диагнозом, дающим право на получение отсрочки от призыва в ряды ВСУ.

Врач был задержан в служебном кабинете после передачи ей неправомерных средств.

В настоящее время медработнице сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 354 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

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