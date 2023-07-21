Відстрочка від мобілізації за $5000: в Одесі на хабарі викрили офтальмолога

За даними слідства, медикиня обіцяла військовозобов’язаному скласти акт обстеження здоров’я з діагнозом, що дає право на отримання відстрочки від призову.

Фото: Одеська обласна прокуратура

На корупції викрито лікарку-офтальмолога поліклініки ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України», повідомляє Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, медикиня обіцяла військовозобов’язаному за 5 000 доларів США хабара скласти акт обстеження здоров’я з діагнозом, що дає право на отримання відстрочки від призову до лав ЗСУ.

Лікарку затримали у службовому кабінеті після передачі їй неправомірних коштів.

Наразі медпрацівниці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 354 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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