У Львові намагалися вкрасти прах радянського розвідника Кузнєцова

Кому знадобилися останки агента НКВС, з’ясовує поліція.

Джерело фото: Facebook / Андрій Садовий

У Львові невідомі намагалися вкрасти з могили прах агента НКВС Миколи Кузнєцова. Тепер обставини правопорушення з’ясовує поліція. Про це повідомив міський голова Андрій Садовий.

«Якесь недолуге хотіло вкрасти прах Кузнєцова. Спроба невдала. Тепер працює поліція. Повторюсь. Кузнєцов нам не потрібен, але просто так – не віддамо», – пише Садовий.

Микола Кузнєцов – радянський диверсант-розвідник загинув в березні 1944 року в Львівській області під час бою з УПА. У роки Другої світової війни Кузнєцов діяв під прикриттям на території України. Радянський агент провокував каральні акції німців проти українського підпілля і цивільного населення. Йому посмертно присвоїли звання Героя Радянського Союзу.

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