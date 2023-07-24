Во Львове пытались украсть прах советского разведчика Кузнецова

Кому понадобились останки агента НКВД, выясняет полиция.

Источник фото: Facebook / Андрій Садовий

Во Львове неизвестные пытались украсть из могилы прах агента НКВД Николая Кузнецова. Теперь обстоятельства правонарушения выясняет полиция. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовый.

«Какое-то непутевое хотело украсть прах Кузнецова. Попытка неудачная. Теперь работает полиция. Повторюсь. Кузнецов нам не нужен, но просто так – не отдадим», – пишет Садовый.

Николай Кузнецов – советский диверсант-разведчик погиб в марте 1944 года во Львовской области во время боя с УПА. В годы Второй мировой войны Кузнецов действовал под прикрытием на территории Украины. Советский агент провоцировал карательные акции немцев против украинского подполья и гражданского населения. Ему посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

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