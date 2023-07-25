АРМА перевірить, як Нафтогаз управляє мережею АЗС «Glusco»

Нацагентство отримало інформацію про неналежне виконання управителем умов договору управління, зокрема про подачу недостовірних даних стосовно витрат і доходів від управлінської діяльності.

Агентство з розшуку та менеджменту активів почало перевірку ефективності управління мережею АЗС «Glusco», яку було арештовано та передано Агентству у травні 2022 року. Про це повідомила керівниця АРМА Олена Дума, передає пресслужба.

«АРМА розпочинає перевірки по найбільш резонансним та важливим для держави кейсам. Наша мета дуже чітка – управління активами на мільярди гривень має бути ефективним та приносити бюджету воюючої країни належні доходи», - заявила Олена Дума.

Очільниця АРМА повідомила, що Нацагентство отримало інформацію про неналежне виконання управителем умов договору управління, зокрема про подачу недостовірних даних стосовно витрат і доходів від управлінської діяльності.

«Управитель вже понад рік користується активами «Глуско», а це фактично 89 автозаправних комплексів, 8 земельних ділянок, 2 нафтобази та корпоративні права 35 компаній. При цьому за весь час до Державного бюджету перераховано лише 1 мільйон 151 тисячу гривень, що викликає цілком обгрунтовані питання щодо ефективності управління», - зазначила Олена Дума.

Водночас, згідно наявних в Агентства документів, управитель не подає або не оформлює інформацію стосовно майже половини отриманих від АРМА автозаправних комплексів, внаслідок чого бюджет щомісяця недоотримує значну суму коштів.

Зазначається, що заходи з моніторингу ефективності управління мережею «Глуско» проводяться Комісією з контролю за ефективністю з управління активами АРМА відповідно до постанови Кабінету Міністрів України N351 та триватимуть до 31 липня цього року. Згідно з умовами договору управління, установник управління (АРМА) має право достроково в односторонньому порядку відмовитись від договору у разі неналежного виконання управителем визначених умов.

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