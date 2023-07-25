АРМА проверит, как Нафтогаз управляет сетью АЗС «Glusco»

Нацагентство получило информацию о ненадлежащем выполнении управителем условий договора управления, в частности, о подаче недостоверных данных относительно расходов и доходов от управленческой деятельности.

Агентство по розыску и менеджменту активов начало проверку эффективности управления сетью АЗС «Glusco», которая была арестована и передана Агентству в мае 2022 года. Об этом сообщила руководитель АРМА Елена Дума, передает пресс-служба.

«АРМА начинает проверки по наиболее резонансным и важным для государства кейсам. Наша цель очень четкая – управление активами на миллиарды гривен должно быть эффективным и приносить бюджету воюющей страны причитающиеся доходы», - заявила Елена Дума.

Руководитель АРМА сообщила, что Нацагентство получило информацию о ненадлежащем выполнении управителем условий договора управления, в частности, о подаче недостоверных данных относительно расходов и доходов от управленческой деятельности.

«Управляющий уже более года пользуется активами «Глуско», а это фактически 89 автозаправочных комплексов, 8 земельных участков, 2 нефтебазы и корпоративные права 35 компаний. При этом за все время в Государственный бюджет перечислено только 1 миллион 151 тысячу гривен, что вызывает вполне обоснованные вопросы эффективности управления», - отметила Елена Дума.

В то же время, согласно имеющимся у Агентства документам, управляющий не представляет или не оформляет информацию о почти половине полученных от АРМА автозаправочных комплексов, в результате чего бюджет ежемесячно недополучает значительную сумму средств.

Отмечается, что мероприятия по мониторингу эффективности управления сетью «Глуско» проводятся Комиссией по контролю за эффективностью управления активами АРМА в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины N351 и продлятся до 31 июля этого года. Согласно условиям договора управления, установщик управления (АРМА) имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться от договора в случае ненадлежащего исполнения управляющим определенными условиями.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.