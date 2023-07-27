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Польща відновить ракетний підрозділ та створить академію HIMARS

21:40, 27 липня 2023
Польща вперше за 18 років відновить ракетний підрозділ.
Польща відновить ракетний підрозділ та створить академію HIMARS
Джерело фото: Міністерство національної оборони Польщі
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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рішення про створення академії «HIMARS» та відновлення 1-ї ракетної бригади у складі Війська Польського, – повідомляє пресслужба Міністерства національної оборони Польщі.

Згідно з прийнятим рішенням, у Польщі буде створено академію HIMARS на зразок академії Abrams, і вперше за 18 років ракетна бригада повернеться до складу Війська Польського.

Міністр оборони Польщі зазначив, що 1-а ракетна бригада буде розміщена у Торуні та Ожиші. Останню подібну бригаду було розформовано у 2005 році. Тоді вона була оснащена радянським озброєнням, зокрема ракетами «Точка», дальність дії яких становила 70 кілометрів.

Блащак додав, що академію HIMARS також використовуватимуть для співпраці з союзниками по НАТО, а саме з країнами Балтії. Він пояснив це тим, що Естонія, Латвія та Литва також замовили пускові установки HIMARS у США.

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