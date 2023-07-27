Польша возобновит ракетное подразделение и создаст академию HIMARS

Польша впервые за 18 лет возобновит ракетное подразделение.

Источник фото: Министерство национальной обороны Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал решение о создании академии «HIMARS» и возобновлении 1-й ракетной бригады в составе Войска Польского, – сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны Польши.

Согласно принятому решению, в Польше будет создана академия HIMARS вроде академии Abrams, и впервые за 18 лет ракетная бригада вернется в состав Войска Польского.

Министр обороны Польши отметил, что 1-я ракетная бригада будет размещена в Торуне и Ожише. Последняя подобная бригада была расформирована в 2005 году. Тогда она была оснащена советским вооружением, в частности, ракетами «Точка», дальность действия которых составляла 70 километров.

Блащак добавил, что академия HIMARS также будет использоваться для сотрудничества с союзниками по НАТО, а именно со странами Балтии. Он объяснил это тем, что Эстония, Латвия и Литва также заказали пусковые установки HIMARS в США.

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