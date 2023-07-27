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  1. В мире

Еврокомиссия начала расследование по Microsoft через популярный сервис видеоконференций Teams

18:00, 27 июля 2023
Утверждается, что Microsoft злоупотребляет своим господствующим положением для устранения конкуренции на рынке сервисов для видеоконференций, интегрировав Teams в свой офисный пакет Office.
Еврокомиссия начала расследование по Microsoft через популярный сервис видеоконференций Teams
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Европейская комиссия начала расследование в отношении Microsoft, касающееся несправедливой конкуренции Teams с другими приложениями для видеоконференций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЕК.

Расследование инициировало поданную еще в 2020 году жалобу компании Slack Technologies, разработчика другого популярного сервиса обмена сообщениями Slack.

Компания утверждала, что Microsoft злоупотребляет своим господствующим положением для устранения конкуренции на рынке сервисов для видеоконференций, интегрировав Teams в свой офисный пакет Office. Официально такой шаг объяснялся повышением производительности сервиса.

«Еврокомиссия обеспокоена тем, что корпорация Microsoft может предпочесть Teams в распространении, не предоставляя клиентам выбора, включать ли доступ к этому продукту во время подписки на свои пакеты для повышения производительности», – отмечают в исполнительном органе ЕС.

В этой связи там начали проверку на предмет нарушения статьи 102 Договора о ЕС о запрете злоупотребления господствующим положением компаний.

Евросоюз активно усиливает контроль над крупными технологическими компаниями, утверждая, что их преобладание ставит под угрозу персональные данные европейских пользователей, а также распространение дезинформации.

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