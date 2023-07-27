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  1. В Украине

Будут ли облагаться налогом донаты на ВСУ: ответ налоговой

17:42, 27 июля 2023
При регистрации благотворителя – физического лица в Реестре волонтеров до 1 января 2023 года, благотворительная помощь, полученная им с 24 февраля 2022 года, не включаются в его общий налогооблагаемый доход.
Будут ли облагаться налогом донаты на ВСУ: ответ налоговой
Фото: depositphotos
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Государственная налоговая служба опубликовала информационное письмо о возвращении на довоенную систему налогообложения, где в том числе затронула вопросы налогообложения донатов для закрытия потребностей сил обороны.

На вопрос — будут ли облагаться налогом деньги, которые поступали в 2022 году и продолжают поступать в 2023 году на счета физического лица как донаты, если такое физлицо зарегистрируется официально волонтером в Реестр волонтеров антитеррористической операции и/или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии рф после 1 августа 2023 года? -

ГНС ответила:

Нет, не будут, поскольку положения п.п. "б" о.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Налогового кодекса Украины применяются к благотворительной помощи, полученной указанными благотворителями – физическими лицами в следующих отчетных налоговых годах:

  • в отчетном налоговом году, который предшествует году внесения физического лица в Реестр волонтеров;
  • в отчетном налоговом году, в котором физическое лицо внесено в Реестр волонтеров;
  • в отчетных налоговых годах, следующих после года внесения физического лица в Реестр волонтеров, но не позднее 31 декабря года, следующего за годом, в котором завершено проведение антитеррористической операции и/или прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение в Украине, и/или завершено осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф.

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