Чи будуть оподатковуватися донати на ЗСУ: відповідь податкової

За умови реєстрації благодійника – фізичної особи у Реєстрі волонтерів до 1 січня 2023 року, благодійна допомога, отримана ним з 24 лютого 2022 року не включаються до його загального оподатковуваного доходу.

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Державна податкова служба опублікувала інформаційний лист про повернення на довоєнну систему оподаткування, де в тому числі зачепила питання оподаткування донатів для закриття потреб сил оборони.

На питання — чи будуть оподатковуватися гроші, які надходили у 2022 році і продовжують надходити у 2023 році на рахунки фізичної особи як донати, якщо така фізособа зареєструється офіційно волонтером у Реєстру волонтерів антитерористичної операції та\або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф після 1 серпня 2023 року? —

ДПС відповіла:

Ні, не будуть, оскільки положення п.п. «б» п.п. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України застосовуються до благодійної допомоги, отриманої зазначеними благодійниками – фізичними особами у таких звітних податкових роках:

у звітному податковому році, що передує року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів;

у звітному податковому році, в якому фізичну особу внесено до Реєстру волонтерів;

у звітних податкових роках, наступних після року внесення фізичної особи до Реєстру волонтерів, але не пізніше 31 грудня року, наступного за роком, в якому завершено проведення антитерористичної операції та/або припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні, та/або завершено здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф.

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