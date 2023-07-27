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  1. У світі

Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft через популярний сервіс відеоконференцій Teams

18:00, 27 липня 2023
Стверджується, що Microsoft зловживає своїм панівним становищем для усунення конкуренції на ринку сервісів для відеоконференцій, інтегрувавши Teams до свого офісного пакета Office.
Єврокомісія почала розслідування щодо Microsoft через популярний сервіс відеоконференцій Teams
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Європейська комісія почала розслідування щодо компанії Microsoft, яке стосується несправедливої конкуренції програми Teams із іншими додатками для відеоконференцій. Про це йдеться повідомляє пресслужба ЄК.

Розслідування ініціювала подана ще у 2020 році скарга компанії Slack Technologies, розробника іншого популярного сервісу обміну повідомленнями Slack.

Компанія стверджувала, що Microsoft зловживає своїм панівним становищем для усунення конкуренції на ринку сервісів для відеоконференцій, інтегрувавши Teams до свого офісного пакета Office. Офіційно такий крок пояснювався підвищенням продуктивності сервісу.

«Єврокомісія занепокоєна тим, що корпорація Microsoft може надавати Teams перевагу в розповсюдженні, не надаючи клієнтам вибору, чи включати доступ до цього продукту під час передплати на свої пакети для підвищення продуктивності», – зазначають у виконавчому органі ЄС.

У зв’язку з цим там почали перевірку на предмет порушення статті 102 Договору про ЄС щодо заборони зловживання панівним становищем компаній.

Євросоюз активно посилює контроль над великими технологічними компаніями, стверджуючи, що їхнє домінування ставить під загрозу персональні дані європейських користувачів, а також поширення дезінформації.

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