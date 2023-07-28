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  1. В Україні

У НАІС доопрацювали функціонал безпеки ЄДР та усунули низку недоліків

10:10, 28 липня 2023
НАІС розробило механізм пошуку та копіювання даних про фізичних осіб засновників до вкладки «Бенефіціари», доопрацьовало механізм збереження документів та інше.
У НАІС доопрацювали функціонал безпеки ЄДР та усунули низку недоліків
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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 28 липня пройшли технічні роботи, у результаті яких було впроваджено оновлене програмне забезпечення ЄДР. Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Серед запроваджених оновлень було доопрацьовано функціонал безпеки щодо авторизації в системі. Зокрема, автоматично здійснюватиметься вихід користувача з системи у разі оновлення сторінки браузера (кнопка F5) та у разі відкриття закритої вкладки (комбінація кнопок «ctrl+shift+T»).

Також реалізовано наступне:

1.Припинено використання реєстраційної дії «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту», а відповідний функціонал для здійснення переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту перенесено реєстраційну дію «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу».

2.Доопрацьовано механізм збереження документів, що додаються з використанням типу «Інше». Зокрема, під час внесення назви документа з типом «інше», система автоматично виконає пошук документа із загального довідника типів документів та запропонує обрати документ зі схожою назвою.

3.Розроблено механізм пошуку та копіювання даних про фізичних осіб засновників до вкладки «Бенефіціари». Зокрема, для додавання бенефіціара на формі заповнення відомостей про бенефіціара додано можливість пошуку серед внесених фізичних осіб засновників. При виборі знайденого результату система автоматично заповнить відомості про бенефціара.

4.Доопрацювано контроль щодо відображення неблокуючого повідомлення про суму відсотків часток впливу в розрізі типів бенефіціарного володіння «Прямий вирішальний вплив» та «Непрямий вирішальний вплив». Зокрема, якщо було додано бенефціара/бенефіціарів наприклад, тільки прямим вирішальним впливом, то відповідне неблокуюче повідомлення про некоректну суму часток впливу щодо непрямого вирішального впливу не виникатиме. І навпаки, якщо було додано бенефціара/бенефіціарів наприклад, тільки з непрямим вирішальним впливом, то відповідне неблокуюче повідомлення про некоректну суму часток впливу щодо прямого вирішального впливу теж не виникатиме.

5.Інші покращення / усунення недоліків:

a.На етапі проведення реєстраційної дії «Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу або державного органу про відміну рішення щодо припинення юридичної особи» додано вкладку «Тип реорганізації», а також додано інформування користувача про наявний тип реорганізації в справі суб’єкта та можливість його вилучення;

b.Усунуто недолік щодо неможливості редагування/вилучення адреси ліквідатора ФОП при виправленні помилок;

c.Додано новий атрибут до детальної інформації, що повертається на відповідний запит до ППІ ЄДР – код модельного статуту;

d.Усунуто недолік ППІ ЄДР щодо відображення зайвого пробілу в інформації про ім'я та по батькові у блоці з відомостями про структуру власності юридичної особи.

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