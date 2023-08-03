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  1. В Україні

Посадовця підозрюють у переправлянні ухилянтів за кордон: у КМВА дали відповідь

17:17, 3 серпня 2023
У КМВА вважають, у разі підтвердження злочину, дії підозрюваного зрадою тих, хто воює на передовій.
Посадовця підозрюють у переправлянні ухилянтів за кордон: у КМВА дали відповідь
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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Затримано начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ, який також обіймає посаду начальника відділу у Київській міській військовій адміністрації. Посадовця підозрюють в організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

У КМВА відреагували на ситуацію, вважають такі дії ганьбою та зрадою тих, хто проливає свою кров на передовій.

«Це зрада тих, хто проливає свою кров на фронті. Українська Армія, влада і суспільство повинні остаточно очиститись від такої ганьби і зради. Це невід’ємна складова нашої перемоги над ворогом! Як зовнішнім, так і внутрішнім», – пише пресслужба Київської МВА.

Однак вважають, що справа, за якою посадовцю висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків в КМВА.

«Офіційно йому інкримінують оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби, які дозволяють військовозобов’язаним особам безперешкодно виїжджати закордон. Але зауважуємо, що справа, за якою затриманому висунуто підозру, не пов’язана із виконанням його службових обов’язків як посадової особи Київської міської військової адміністрації», – йдеться у повідомленні.

У КМВА не виправдовують підозрюваного, а зазначають, що жодні попередні заслуги будь-кого з громадян України, особливо, якщо він є офіцером Збройних Сил України, не можуть виправдати злочин наживи під час війни.

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