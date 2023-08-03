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  1. В Украине

Чиновника подозревают в переправке уклонистов за границу: в КГВА дали ответ

17:17, 3 августа 2023
В КГВА считают, в случае подтверждения преступления, действия подозреваемого предательством тех, кто воюет на передовой.
Чиновника подозревают в переправке уклонистов за границу: в КГВА дали ответ
Источник фото: Офис Генерального прокурора
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Задержан начальник одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника отдела в Киевской городской военной администрации. Чиновника подозревают в организации схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

В КГВА отреагировали на ситуацию, считают такие действия позором и предательством тех, кто проливает свою кровь на передовой.

«Это предательство тех, кто проливает свою кровь на фронте. Украинская Армия, власть и общество должны окончательно очиститься от такого позора и предательства. Это неотъемлемая составляющая нашей победы над врагом, как внешним, так и внутренним», – пишет пресс-служба Киевской ГВА.

Однако считают, что дело, по которому чиновнику предъявлено подозрение, не связано с выполнением его служебных обязанностей в КГВА.

«Официально ему инкриминируют оформление фиктивных документов о непригодности к военной службе, которые позволяют военнообязанным лицам беспрепятственно выезжать за границу. Но замечаем, что дело, по которому задержанному предъявлено подозрение, не связано с выполнением его служебных обязанностей как должностного лица Киевской городской военной администрации», – говорится в сообщении.

В КГВА не оправдывают подозреваемого, а отмечают, что никакие предыдущие заслуги любого из граждан Украины, особенно, если он является офицером Вооруженных Сил Украины, не могут оправдать преступление наживы во время войны.

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