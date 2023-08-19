Чернігівський фермер вирощує різнокольорові кавуни

Фермер цьогоріч засадив удвічі більше кавунів, ніж зазвичай, та ще й різних кольорів.

Джерело фото: AgroPortal

Фермер з у села Киселівка Чернігівської області цього року виростив вдвічі більше кавунів: замість звичних 10 га до війни, виростили 20 га. Крім того, кавуни всередині різних кольорів, – повідомляє AgroPortal.

«Кліматична зона на Чернігівщині відрізняється від Одещини та Херсонщини тим, що у нас тепліше стає трішки пізніше. Беремо кожну насінину, пророщуємо її, садимо обережно в касетку, вирощуємо до певного розміру в теплиці. Потім готуємо ґрунт, під кожний кавунчик йде полив завдяки технології, яку ми відпрацьовували чотири роки, завдяки посадковій машині», — зазначає фермер.

За його словами, під час повномасштабного вторгнення село потрапило в окупацію. Однак вже цього року посадили 2 га жовтого кавуна і 18 га червоного кавуна.

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