Черниговский фермер выращивает разноцветные арбузы

Фермер в этом году засадил вдвое больше арбузов, чем обычно, да еще и разных цветов.

Источник фото: AgroPortal

Фермер из у села Киселевка Черниговской области в этом году вырастил вдвое больше арбузов: вместо привычных 10 га до войны, вырастили 20 га. Кроме того, арбузы внутри разных цветов, - сообщает AgroPortal.

«Климатическая зона на Черниговщине отличается от Одесской и Херсонской тем, что у нас теплее становится немного позже. Берем каждое семя, проращиваем его, сажаем осторожно в кассету, выращиваем до определенного размера в теплице. Затем готовим почву, под каждый арбузик идет полив благодаря технологии, которую мы отрабатывали четыре года, благодаря посадочной машине», – отмечает фермер.

По его словам, во время полномасштабного вторжения село попало в оккупацию. Однако уже в этом году посадили 2 га желтого арбуза и 18 га красного арбуза.

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