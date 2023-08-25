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У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Захисників і Захисниць України розділять на п’ять категорій

В Україні з’являться п’ять категорій Захисників і Захисниць.

Парламент схвалив зміни щодо одноразової грошової допомоги військовослужбовцям

На яку одноразову грошову допомогу зможуть розраховувати військові: Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні.

  1. В Україні

$10 000 за вплив на членів військово-лікарської комісії: тернополянину повідомлено про підозру

21:00, 25 серпня 2023
Чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби.
$10 000 за вплив на членів військово-лікарської комісії: тернополянину повідомлено про підозру
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У Тернополі чоловіку повідомлено про підозру в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, тернополянин пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомством у військово-лікарській комісії ТЦК СП.

Правоохоронці задокументували факт одержання частини обіцяних коштів – 5000 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що в Івано-Франківську військкомати фіктивно брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів.

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