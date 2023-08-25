$10 000 за вплив на членів військово-лікарської комісії: тернополянину повідомлено про підозру

Чоловік пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби.

У Тернополі чоловіку повідомлено про підозру в сприянні у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та зловживанні впливом (ч. 1 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України). Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, тернополянин пообіцяв військовозобов’язаному за 10 000 доларів допомогу у виготовленні документів про тимчасову непридатність до військової служби. Для цього підозрюваний збирався скористатися знайомством у військово-лікарській комісії ТЦК СП.

Правоохоронці задокументували факт одержання частини обіцяних коштів – 5000 доларів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

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